1. Zaharurile rafinate – dulcele care „distruge” creierul

Primul pericol alimentar semnalat de medic este zahărul rafinat. Gustul dulce este asociat cu plăcerea, însă consumul excesiv poate perturba echilibrul neurochimic, favorizând inflamația și stresul oxidativ. Zaharurile se regăsesc nu doar în dulciuri, ci și în sucuri îndulcite, băuturi carbogazoase și produse de patiserie. Excesul poate contribui la depresie, anxietate și un declin general al performanțelor cognitive.

2. Grăsimile saturate – mai mult decât „gustări tradiționale”

A doua categorie de risc este reprezentată de grăsimile saturate, întâlnite în alimente precum slănina, untul și untura. Consumul lor frecvent poate afecta circulația sanguină la nivel cerebral, crescând riscul de accidente vasculare și boli neurodegenerative, inclusiv Alzheimer. Medicul recomandă limitarea acestora și alegerea grăsimilor polinesaturate, precum cele din uleiurile vegetale și anumite tipuri de pește.

3. Peștele mare – beneficiu cu „capcane”

Deși peștele este o sursă excelentă de acizi grași omega-3, speciile de talie mare, precum tonul sau peștele spadă, pot acumula cantități importante de mercur. Consumat în exces, acesta poate afecta funcțiile cognitive și poate provoca intoxicații neurologice. Recomandarea este consumul moderat și orientarea spre pești mai mici, mai puțin contaminați.

Moderația – cheia unui creier sănătos

Neurochirurgul subliniază importanța echilibrului: nu este necesară eliminarea totală a acestor alimente, ci un consum responsabil, evitarea exceselor și menținerea unei diete variate. Un principiu simplu, dar eficient, este acela de a nu ne ridica de la masă complet sătui.

Limitarea zahărului, a grăsimilor saturate și consumul atent al peștilor mari, alături de o alimentație variată, pot contribui semnificativ la menținerea sănătății creierului și a funcțiilor cognitive pe termen lung, potrivit sursei.