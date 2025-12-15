Începând cu anul 2026, însă, contextul economic se va schimba, odată cu trecerea oficială a Bulgariei la moneda euro, iar acest lucru va avea un impact moderat asupra costurilor turistice.

Specialiștii din industrie estimează că adoptarea monedei unice europene va genera o ajustare ușoară a tarifelor, fără a diminua însă atractivitatea litoralului bulgăresc pentru români. Creșterile de preț sunt considerate gestionabile și vor fi resimțite treptat.

Stațiunile preferate de români rămân în top

Potrivit reprezentanților platformelor online de turism, din România, tarifele pentru sezonul turistic 2026 ar putea crește, în medie, cu 5–10%. Scumpirile sunt așteptate încă din primăvară și sunt puse pe seama costurilor mai ridicate cu utilitățile, forța de muncă, alimentele și aprovizionarea hotelurilor.

Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach și Constantin și Elena rămân destinații de bază pentru turiștii români. Totuși, în ultimii ani, stațiunea Sveti Vlas a câștigat tot mai multă popularitate, datorită investițiilor în hoteluri noi, cu servicii de nivel superior, care atrag turiștii interesați de confort și facilități moderne.

Ce prețuri sunt estimate pentru sezonul estival 2026

Pentru vara anului 2026, o vacanță de șapte nopți pe litoralul bulgăresc ar putea costa între 170 și 1.100 de euro de persoană, în funcție de clasificarea hotelului și de tipul de masă inclus. În plin sezon, la începutul lunii iulie, tarifele pentru hotelurile de 5 stele pot ajunge între 550 și 1.100 de euro de persoană, cu mic dejun, demipensiune sau all inclusive.

Unitățile de 4 stele considerate accesibile oferă sejururi cu prețuri cuprinse între 250 și 1.000 de euro, în timp ce hotelurile de 3–4 stele, frecvent alese de familii și turiști cu bugete medii, pornesc de la aproximativ 170 euro și pot ajunge la 700 euro pentru o săptămână.

Statisticile arată că românii sunt cei mai numeroși turiști străini din Bulgaria. În intervalul mai–octombrie, aceștia au reprezentat peste 30% dintre vizitatorii din Uniunea Europeană, iar în luna august aproape jumătate dintre turiștii europeni au fost români. Cei mai mulți aleg litoralul, dar există interes și pentru orașe precum Sofia, Veliko Târnovo sau stațiunile montane.

Specialiștii din turism recomandă rezervările timpurii, în perioada noiembrie–februarie, când tarifele sunt mai avantajoase și oferta este mai diversificată.