De ce trebuie să consumăm ciuperci

Oamenii de știință au analizat numeroase studii care examinează consumul de ciuperci și au descoperit dovezi noi privind impactul lor asupra sănătății cardiometabolice și imunitare.

Cercetarea, publicată în „Critical Reviews in Food Science and Nutrition”, sugerează că includerea ciupercilor în mesele zilnice poate reduce prevalența unor deficiențe de micronutrienți și poate proteja împotriva factorilor de risc cardiometabolici, precum tensiunea arterială și trigliceridele.

Totuși, cercetătorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma că beneficiile sunt direct atribuite ciupercilor. În plus, analiza a arătat că dozele utilizate în studiile experimentale, între 13 și 300 de grame pe zi, depășesc mult consumul mediu al populației, potrivit express.

Varietatea ciupercilor contează. Agaricus bisporus, adică ciupercile albe, maro sau portobello, oferă cele mai consistente beneficii nutriționale, în timp ce soiurile precum ciuperca stridie (Pleurotus ostreatus) sau shiitake (Lentinula edodes) furnizează cantități variabile de beta-glucan și alți compuși bioactivi.

Experții recomandă o dietă diversificată pe bază de ciuperci, pentru a maximiza aportul de nutrienți și a menține varietatea gusturilor.

Ciupercile sunt sărace în calorii, dar bogate în fibre, potasiu, seleniu, vitamine B, beta-glucan, chitină și L-ergotioneină. Unele soiuri pot furniza chiar și vitamina D dacă au fost expuse la lumina ultravioletă, un avantaj important în lunile de iarnă sau pentru persoanele care petrec mult timp în interior.