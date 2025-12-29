Purtătorul de cuvânt al comandamentului chinez, Shi Yi, a descris aceste exerciții drept un „avertisment serios” adresat curentului separatist de pe insulă și „interferențelor externe”, vizând direct Statele Unite și aliații acestora.

Mobilizarea forțelor este una masivă și implică utilizarea coordonată a avioanelor de vânătoare, a bombardierelor și a dronelor, sprijinite de lansări de rachete cu rază lungă de acțiune.

Scopul acestor manevre este simularea unor lovituri de precizie asupra unor ținte mobile și puncte strategice din Strâmtoarea Taiwan, intensitatea urmând să atingă cote maxime marți, când sunt programate trageri cu muniție reală în cinci sectoare care înconjoară insula.

Ca reacție, guvernul de la Taipei a condamnat ferm operațiunea, catalogând-o drept o acțiune de „intimidare militară” și un atac direct la adresa stabilității regionale.

Oficialii de securitate taiwanezi au raportat prezența a zeci de nave și aeronave chineze care s-au apropiat deliberat de zona contiguă a insulei, la doar 24 de mile nautice de coastă. În acest context tensionat, Ministerul Apărării din Taiwan a ridicat gradul de alertă la maximum și a desfășurat forțe de reacție rapidă pentru a monitoriza situația.

Această a șasea rundă de exerciții majore demarată de Beijing din 2022 până în prezent are loc într-un climat diplomatic tot mai ostil. Tensiunile au fost alimentate recent de declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi privind un posibil răspuns militar al Japoniei în cazul unui atac asupra Taiwanului, dar și de decizia SUA de a aproba un pachet istoric de armament pentru insulă, în valoare de 11,1 miliarde de dolari.

Analiștii avertizează că, prin astfel de manevre repetitive, China urmărește să șteargă distincția dintre antrenamentele de rutină și pregătirile pentru o ofensivă reală, încercând astfel să reducă la minimum timpul de reacție al comunității internaționale în cazul unui conflict deschis.