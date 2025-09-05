Detalii șocante ale incidentului

Esquivel a parcat mașina în fața locului de muncă și a lăsat copilul în interior, deși știa că aerul condiționat nu funcționa. Ea nu s-a întors la copil decât după aproximativ două ore și jumătate. În loc să meargă direct la spital, femeia a făcut o oprire la un restaurant fast-food, în timp ce micuțul agoniza în vehicul.

La spitalul Medical City Plano, cadrele medicale au constatat că bebelușul murise deja. Patru zile mai târziu, Vanessa Esquivel a fost reținută în penitenciarul comitatului Collin, cu o cauțiune de 250.000 de dolari. Autoritățile au precizat că acțiunile sale îndeplinesc criteriile pentru crimă, întrucât lăsarea intenționată a copilului într-un mediu extrem de periculos a condus direct la decesul acestuia.

Experții în sănătate publică avertizează că lăsarea copiilor în vehicule pe vreme caldă poate fi mortală. Temperaturile din interiorul mașinilor cresc rapid, iar copiii sunt deosebit de vulnerabili, corpul lor încălzindu-se de 3 până la 5 ori mai repede decât cel al adulților.