Gestul extrem al unui bărbat orbit de gelozie

Potrivit anchetatorilor, tragedia a avut loc pe un drum din comuna Măguri-Răcătău. Femeia, în vârstă de 32 de ani, se întorcea la părinți când fostul soț a așteptat-o și a atacat-o cu un cuțit. Rănile i-au fost fatale, iar un localnic care a descoperit-o a sunat imediat la 112. Din păcate, medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic.

Fugă și sinucidere la Tarnița

După crimă, bărbatul a dispărut. Polițiștii și jandarmii au pornit în căutarea lui, iar mașina acestuia a fost descoperită lângă lacul Tarnița. După câteva ore de căutări, trupul său neînsuflețit a fost găsit pe malul apei.

„În urma activităților complexe de căutare, pe malul barajului Tarnița a fost descoperit trupul unui bărbat”, a transmis agentul de poliție Patricia Socaciu.

Viață între două lumi: străinătate și familie

Cei doi foști soți aveau împreună o fetiță de patru-cinci ani. Surse apropiate spun că bărbatul lucra în străinătate și revenea acasă doar din când în când. Între timp, femeia și-ar fi refăcut viața, iar această situație ar fi declanșat furia și gelozia fostului partener.

Vecinii spun că familia părea unită și nu pot înțelege cum s-a ajuns la o asemenea tragedie.