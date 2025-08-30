Incidentul a fost sesizat prin apel 112 în jurul orei 22:45, iar la fața locului s-a deplasat de urgență o echipă de polițiști, alături de un procuror criminalist.

Trupul neînsuflețit al victimei a fost identificat de anchetatori și transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei medico-legale.

Conform surselor, bărbatul care se face vinovat de înjunghierea femeii este chiar soțul acesteia.

Căutări extinse pentru prinsul suspect

Autoritățile desfășoară în continuare activități pentru prinderea bărbatului. Autoturismul acestuia a fost descoperit abandonat pe DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarnița. Căutările au fost extinse și pe suprafața lacului, cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj.

La operațiuni participă și jandarmi, precum și polițiști locali

Încă un caz de femicid. Victima, de 45 de ani, a fost lovită cu toporul în cap de partenerul de 51 de ani

Coordonarea anchetei

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor. Ancheta rămâne deschisă, autoritățile depunând toate eforturile pentru prinderea suspectului și stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.

„La data de 29 august a.c., în jurul orei 22.45, Secția 6 Poliție Rurală Florești a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni.

Din primele verificări, a rezultat că un bărbat, de 37 de ani, din aceeași localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înțepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă complexă de polițiști, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsuflețit al femeii.

Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale.

În prezent, sunt desfășurate activități de căutare a bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor.

Autoturismul acestuia a fost găsit abandonat pe DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarnița.

Căutările au fost extinse și pe suprafața lacului, cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj.

La operațiuni participă și jandarmi, precum și polițiști locali.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor”, transmite IPJ Cluj într-un comunicat.

Autoritățile l-au săltat pe bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul concubinei sale. Mascații au intrat cu forța peste el în locuință, unde s-a baricadat timp de 9 ore