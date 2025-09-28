Anchetatorii desfășoară 43 de percheziții domiciliare în București, Ilfov și Olt, vizând o rețea suspectată de activități grave: constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, dar și fapte de corupție – luare și dare de mită – plus divulgarea unor informații nepublice.

Mandate și audieri

În cadrul anchetei, vor fi puse în aplicare peste 50 de mandate de aducere, iar persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea are loc cu suportul polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, al luptătorilor din Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și al jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție și Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului București.