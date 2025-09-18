Cum acționa gruparea

Anchetatorii susțin că, în perioada februarie – august 2025, suspecții ar fi forțat sistemele de asigurare ale mai multor trotinete și mopede electrice aparținând unor companii de transport alternativ. După ce sustrăgeau acumulatorii sau vehiculele, aceștia le-ar fi vândut printr-o platformă online destinată comerțului cu bunuri second-hand.

În paralel, s-a stabilit că doi dintre bărbați conduceau un autoturism fără a deține permis de conducere, faptele fiind incluse în același dosar penal.

Percheziții și rețineri

Pentru strângerea probelor, polițiștii din cadrul Secției 13, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară și 11 mandate de aducere. Toți suspecții au fost identificați și duși la audieri, iar mai multe bunuri de interes au fost ridicate.

În urma audierilor, persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraților cu propuneri legale.

O femeie urmărită național, prinsă la percheziții

Printre cei vizați a fost și o femeie de 33 de ani, dată în urmărire națională. În timpul verificărilor, s-a constatat că aceasta avea de executat o pedeapsă de 10 luni și 20 de zile de închisoare, primită în 2017 pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat și fără permis.

Femeia a fost reținută și transferată într-un penitenciar pentru executarea pedepsei.