Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad a informat, printr-un comunicat de presă, că perchezițiile au loc într-un dosar de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, toate în formă continuată.

Astfel, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Arad, au descins la 64 de adrese din județ.

"Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada septembrie 2024 - septembrie 2025, peste 20 de persoane, acționând în baza unor înțelegeri prealabile, ar fi procurat, deținut, depozitat, transportat, intermediat, oferit cu titlu gratuit și vândut, în mod repetat, droguri și substanțe cu efect psihoactiv, în scopul obținerii facile a unor importante sume de bani", se arată în comunicat.

65 de mandate de aducere urmau să fie puse în executare, audierile urmând să aibă loc la sediul DIICOT Arad.

În acțiune sunt implicați și polițiști din Timiș, Alba, Bihor, Caraș-Severin și Mehedinți.