O fată de 13 ani, din București, este suspectată că și-a omorât mama. Poliția caută cadavrul femeii

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Caz șocant în Capitală. O fată de doar 13 ani este suspectată că și-ar fi ucis mama, după ce femeia a dispărut fără urmă. Alarma a fost dată de o rudă care a alertat poliția pentru că femeia nu mai răspundea la telefon de câteva zile. Poliția Capitalei și echipaje de criminalistică au ajuns de urgență la locuință și caută cadavrul. 

Potrivit unor surse judiciare, alerta a fost dată de un nepot al femeii, care nu mai reușea să o contacteze de câteva zile.

Bărbatul a mers la locuință și ar fi găsit-o acolo pe fata de 13 ani, împreună cu câțiva prieteni, „făcând curățenie”. Comportamentul lor i s-a părut suspect, așa că a decis să sune imediat la 112.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Capitalei și specialiști criminaliști, care au împrejmuit zona și au început cercetările.

Potrivit acelorași surse, există suspiciunea că mama fetei ar fi decedat, însă trupul acesteia nu a fost încă descoperit.