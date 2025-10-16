Potrivit unor surse judiciare, alerta a fost dată de un nepot al femeii, care nu mai reușea să o contacteze de câteva zile.

Bărbatul a mers la locuință și ar fi găsit-o acolo pe fata de 13 ani, împreună cu câțiva prieteni, „făcând curățenie”. Comportamentul lor i s-a părut suspect, așa că a decis să sune imediat la 112.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Capitalei și specialiști criminaliști, care au împrejmuit zona și au început cercetările.

Potrivit acelorași surse, există suspiciunea că mama fetei ar fi decedat, însă trupul acesteia nu a fost încă descoperit.