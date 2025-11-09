Femeie ucisă cu bestialitate de propriul soț, în plină stradă, în Teleorman. Unul dintre copiii cuplului, martor la cumplita scenă

Femeie ucisă cu bestialitate de propriul soț, în plină stradă. Unul dintre copiii cuplului, martor la cumplita scenă/ Foto: Inquam Photos
O mamă cu trei copii a fost ucisă de soț chiar dacă avea ordin de protecție împotriva lui. Vă avertizez că urmează informații care pot afecta emoțional inclusiv minorii. Totul s-a întâmplat în Teleorman, iar femeia a fost înjunghiată în plină stradă. Bărbatul a atacat-o, deși aceasta ținea în brațe copilul cel mic, în vârstă de trei ani. 

Odată cu apariția copiilor, viața a devenit un coșmar pentru Mihaela. Femeia de 26 de ani era bătută cu bestialitate de soț, așa că într-o zi, în urmă cu două luni, şi-a luat fiul cel mic și a decis să plece.

Chiar de ziua ei onomastică, în fața bisericii din localitatea Beciu, în timp ce își ținea băiețelul de trei ani în brațe, Mihaela a fost înjunghiată cu sălbăticie de peste 15 ori chiar de soțul său. Femeia avea inclusiv ordin de protecție față de bărbat.

Imediat după crimă, bărbatul a fugit, lăsându-și fosta soție într-o baltă de sânge alături de copilul lor. Potrivit autorităților, bărbatul s-ar fi dus acasă, acolo unde a încercat să-și pună capăt zilelor. Criminalul se află acum în spital, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire. 