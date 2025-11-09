Odată cu apariția copiilor, viața a devenit un coșmar pentru Mihaela. Femeia de 26 de ani era bătută cu bestialitate de soț, așa că într-o zi, în urmă cu două luni, şi-a luat fiul cel mic și a decis să plece.

Chiar de ziua ei onomastică, în fața bisericii din localitatea Beciu, în timp ce își ținea băiețelul de trei ani în brațe, Mihaela a fost înjunghiată cu sălbăticie de peste 15 ori chiar de soțul său. Femeia avea inclusiv ordin de protecție față de bărbat.

Imediat după crimă, bărbatul a fugit, lăsându-și fosta soție într-o baltă de sânge alături de copilul lor. Potrivit autorităților, bărbatul s-ar fi dus acasă, acolo unde a încercat să-și pună capăt zilelor. Criminalul se află acum în spital, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.