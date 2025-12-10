În urma unei hotărâri de guvern adoptate marți seară și a unui memorandum aprobat între cele două părți, s-au stabilit condițiile unei cooperări „echilibrate și predictibile”, menite să consolideze independența energetică a țării.

Printre principalele prevederi ale noului acord se numără creșterea cu 40% a redevențelor pentru petrolul și gazele extrase de OMV Petrom din licențele preluate la privatizare, asumarea integrală de către companie a responsabilităților de mediu, precum și renunțarea la toate litigiile împotriva statului român.

România nu va mai suporta costurile închiderii sondelor neproductive și nici penalitățile rezultate din dispute anterioare. În plus, OMV Petrom va renunța la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep și va respecta actualul cadru legislativ referitor la exploatarea gazelor din Marea Neagră.