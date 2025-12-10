Liderul suveraniștilor a avertizat că „un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie”, sfătuind că singura datorie a oamenilor pe pământ este „să nu uităm” și a cerut ca statul român să își asume o obligație morală față de veteranii de război.

„Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească.

S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu.

Pe pământ rămâne datoria noastră: să nu uităm. Un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie.

Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat - nu din milă, ci din recunoștință.

Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa - condoleanțe.