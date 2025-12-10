Noua lege introduce o „taxă logistică” de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare comercială sub 150 de euro, indiferent de locul unde este pus în liberă circulație în UE. Măsura se aplică tuturor coletelor care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara Uniunii Europene, fiind vizate în principal coletele low-value din China și Turcia.​

„Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială (…) care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 Euro, indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană”, se arată în forma care va merge spre promulgare către președintele Nicușor Dan.

Actul normativ a fost contestat de AUR la Curtea Constituțională, însă CCR a respins obiecția de neconstituționalitate, astfel că legea merge acum la promulgare de către președintele Nicușor Dan. Inițial, „taxa Temu” ar fi trebuit să se aplice de la 1 noiembrie 2025, însă termenul a fost depășit, noua dată de intrare în vigoare fiind 1 ianuarie 2026.​

Taxa de 25 de lei face parte din pachetul 2 de măsuri al Guvernului condus de Ilie Bolojan, adoptat de Parlament în luna noiembrie. Autoritățile justifică măsura prin necesitatea gestionării volumului foarte mare de colete ieftine din China, care apasă pe capacitatea vamală și logistică a statelor europene, conform Mediafax.​

În prezent, coletele cu valoare sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale, ceea ce a încurajat explozia comenzilor mici de pe platforme asiatice.

Comisia Europeană a solicitat introducerea, din 2026, a unei forme de taxare unitară la nivelul UE pentru astfel de expedieri low-value, România aliniindu-se prin noua taxă logistică.​

Pentru clienți, taxa fixă de 25 de lei va însemna scumpirea comenzilor mici, în special a celor de pe Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol, unde valoarea produselor este adesea sub 150 de euro.

Autoritățile anticipează și posibile întârzieri la livrare, din cauza procedurilor vamale suplimentare, în timp ce platformele online vor avea responsabilități sporite privind calitatea și siguranța produselor vândute către consumatorii din UE.