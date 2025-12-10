Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud a informat, miercuri, că un procuror a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de un bărbat de 37 de ani, pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice şi conducerea unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată, în concurs real.

Anterior, bărbatul a fost reţinut de poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Sângeorz-Băi pentru 24 de ore.

”În fapt, s-a reţinut că, în data de 07.12.2025, ora 03:10, poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Sângeorz-Băi au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat conducea un autoturism, în timp ce se afla sub influenţa alcoolului, şi intenţiona să lovească un grup de persoane între care se afla şi bărbatul care a efectuat apelul, pe o stradă dintr-o localitate din judeţul Bistriţa-Năsăud. Persoanele aflate în grup, pentru a nu fi lovite de autoturism, au alergat pe o alee, unde s-au ascuns, una din ele sărind gardul unui imobil”, au arătat procurorii.

Poliţiştii au găsit autoturismul şi pe şoferul acestuia, fiind vorba despre un bărbat de 37 de ani, care a refuzat să se supună testării cu aparatul etilometru. Apoi, deşi a fost de acord să meargă la spital însoţit de poliţişti, pentru a fi prelevate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei sau a unui eventual consum de substanţe psihoactive, bărbatul, odată ajuns la spital, după desigilarea trusei standard, în prezenţa organelor de poliţie şi a cadrelor medicale, a refuzat atât prelevarea de mostre biologice, cât şi examinarea medicală.

Luni după-amiază, în timp ce poliţişti de la Poliţia Oraşului Sângeorz-Băi se deplasau cu autospeciala la adresa de domiciliu a bărbatului de 37 de ani, în vederea punerii în executare a unui mandat de aducere pe numele său, au observat că din sensul opus de mers venea suspectul, la volanul autoturismului său. Astfel, poliţiştii l-au oprit în trafic, prin pornirea semnalelor acustice şi luminoase ale autospecialei de poliţie, şi au constatat că inculpatul a condus având dreptul de a conduce suspendat din cauza refuzului sau sustragerii de la prelevarea de mostre biologice, în ziua anterioară.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea probării faptelor.