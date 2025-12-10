Potrivit autorităților, în perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 vor fi efectuate deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea directă a debitelor pe albia râului Argeș.

Începând de miercuri, de la ora 12.00, sunt tranzitate debite de maximum 25 mc/sec, în regim continuu, cu condiția menținerii unui context hidrometeorologic normal.​

Primăria Curtea de Argeș avertizează că debitul râului Argeș va crește pe durata operațiunii și recomandă populației să manifeste prudență în apropierea albiei.

În cazul apariției unor ploi abundente sau a unui risc de inundații, programul de golire poate fi temporar suspendat și reluat ulterior.​

Autoritățile locale au transmis că apa a devenit tulbure și la robinete, fiind în prezent nepotabilă, deși este supusă tratării și nu a revenit încă la parametrii de potabilitate.

În context, distribuitorul de apă potabilă a anunțat un discount de 30% la facturile pentru luna în curs, ca măsură de compensare pentru disconfort.​

La o golire controlată anterioară, din 26 noiembrie 2025, scăderea nivelului apei a scos la suprafață epava unui mic vapor turistic, dispărut de zeci de ani, vizibilă în zona centrală a bazinului lacului. Descoperirea a stârnit curiozitatea localnicilor și a readus în atenție istoria turistică a barajului Vidraru.​

În cadrul exercițiilor de deversare derulate în toamna acestui an, turbiditatea ridicată a apei a depășit capacitatea de filtrare a stației de tratare, ceea ce a dus la disfuncționalități și la afectarea potabilității apei.

Un prim test a fost realizat pe 29 octombrie, când au fost eliberate gradual cantități diferite de apă pentru a verifica în ce condiții Argeșul poate prelua în siguranță volumele evacuate din lac.