Potrivit autorităților, în perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 vor fi efectuate deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea directă a debitelor pe albia râului Argeș.
Începând de miercuri, de la ora 12.00, sunt tranzitate debite de maximum 25 mc/sec, în regim continuu, cu condiția menținerii unui context hidrometeorologic normal.
Primăria Curtea de Argeș avertizează că debitul râului Argeș va crește pe durata operațiunii și recomandă populației să manifeste prudență în apropierea albiei.
În cazul apariției unor ploi abundente sau a unui risc de inundații, programul de golire poate fi temporar suspendat și reluat ulterior.
Autoritățile locale au transmis că apa a devenit tulbure și la robinete, fiind în prezent nepotabilă, deși este supusă tratării și nu a revenit încă la parametrii de potabilitate.
În context, distribuitorul de apă potabilă a anunțat un discount de 30% la facturile pentru luna în curs, ca măsură de compensare pentru disconfort.
La o golire controlată anterioară, din 26 noiembrie 2025, scăderea nivelului apei a scos la suprafață epava unui mic vapor turistic, dispărut de zeci de ani, vizibilă în zona centrală a bazinului lacului. Descoperirea a stârnit curiozitatea localnicilor și a readus în atenție istoria turistică a barajului Vidraru.
În cadrul exercițiilor de deversare derulate în toamna acestui an, turbiditatea ridicată a apei a depășit capacitatea de filtrare a stației de tratare, ceea ce a dus la disfuncționalități și la afectarea potabilității apei.
Un prim test a fost realizat pe 29 octombrie, când au fost eliberate gradual cantități diferite de apă pentru a verifica în ce condiții Argeșul poate prelua în siguranță volumele evacuate din lac.