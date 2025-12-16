Primul pas este să aflați lungimea animalului (L). Aceasta se masoara cu ruleta sau cu un metru liniar pornind din spatele urechilor porcului si pana unde incepe coada animalului, potrivit Agrointeligenta.

Circumferinta porcului (C): se masoara in spatele picioarelor din spate ale animalului.

Greutatea aproximativa a porcului se calculeaza cu urmatoarea formula:

G = C x C x L x 69,3

G = greutatea aprox. a porcului; L = lungimea sa; C = circumferinta porcului; 69,3 = constanta de calcul.

Pentru a afla greutatea carcasei porcului inmultiti greutatea porcului cu 0,72. De exemplu, daca greutatea porcului a fost de 114 kilograme, greutatea carcasei este de 82 kg.