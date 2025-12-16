Cum afli greutatea porcului fără cântar. Este nevoie doar de o RULETĂ

Sezonul sacrificării porcului bate la ușă, iar dacă vreți să cumpărați un animal întreg, există o metodă relativ simplă de a-i aproxima corect greutatea fără să folosiți cântarul. O puteți aplica chiar și dacă animalul este viu, cu condiția să reușiți să-l faceți să stea liniștit cât timp „îi luați măsurile”.

Primul pas este să aflați lungimea animalului (L). Aceasta se  masoara cu ruleta sau cu un metru liniar pornind din spatele urechilor porcului si pana unde incepe coada animalului, potrivit Agrointeligenta.

Circumferinta porcului (C): se masoara in spatele picioarelor din spate ale animalului.

G = C x C x L x 69,3

G = greutatea aprox. a porcului; L = lungimea sa; C = circumferinta porcului; 69,3 = constanta de calcul.

Pentru a afla greutatea carcasei porcului inmultiti greutatea porcului cu 0,72. De exemplu, daca greutatea porcului a fost de 114 kilograme, greutatea carcasei este de 82 kg.