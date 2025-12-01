Remedii pentru mahmureală

Mancarea absoarbe alcoolul din sangele tau. De asemenea, bea si multa apa pentru a evita deshidratarea si pentru a scoate toxinele din corpul tau. Sucurile de fructe ce contin fructoza si vitaminele B si C iti pot ajuta ficatul sa elimine mai mult alcool din corp.

Somnul este cea mai buna metoda de a elimina alcoolul din organism. Acorda-i corpului timp pentru a se odihni si a se recupera. Daca dormi mai mult, o sa ii dai timp ficatului tau sa isi faca treaba si sa elimine toxinele din organism.

Miscarea face si ea minuni, asa ca daca vrei sa elimini alcoolul mai repede din organism ar trebui sa alergi sau sa depui efort. Vei observa ca transpiri si mai repede, iar asta inseamna eliminarea toxinelor din corpul tau.

Unele studii au aratat ca pastilele cu carbune activ ajuta la eliminarea alcoolului din corpul tau. Asa ca, poti incerca si aceasta metoda!

Alte studii au aratat ca vomitatul poate face minuni pentru corpul tau. Nu este chiar complicat de inteles, pentru ca atunci cand vomiti, corpul tau elimina toate toxinele gasite in alcool si te vei simti mai bine numaidecat.

Apa de cocos este si ea excelenta pentru a scapa de efectele alcoolului din organism, pentru ca este plina de vitamine, dar contine si antioxidanti si electroliti.

Daca vrei sa iei neaparat o pastila, iti spunem ca nu exista una antimahmureala, insa daca vrei sa aiba efecte rapida poti apela la o aspirina sau la pilulele cu ibuprofen.

Nu este recomandată cafeaua dupa o noapte de petrecere, pentru ca aceasta te deshidrateaza si mai mult. Poti incerca ceaiul verde, pentru ca acesta este energizant, hidratant si are un gust racoritor. Totodata, poate inlocui cu succes si cafeaua! De asemenea, ceaiul de ghimbir si menta are si el un efect benefic asupra organismului, scrie cumsa.ro.

De asemenea, ciorba acrită, în special cu zeamă de varză, etse, de asemenea, un remediu excelent împotriva mahmurelii.