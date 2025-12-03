Cum ajută oregano la reducerea stresului

Stresul cronic afectează atât mintea, cât și corpul, slăbind sistemul imunitar și crescând vulnerabilitatea la boli. Dr. Melissa Young, specialist în medicină funcțională, subliniază că alimentatia poate influența direct starea emoțională, scrie Click.ro.

Studiile efectuate pe animale indică faptul că extractul sau uleiul de oregano poate diminua simptomele de anxietate și depresie:

Un studiu din 2022 (Brain and Behavior) a arătat că șobolanii expuși stresului cronic și hrăniți cu oregano au prezentat mai puțină anxietate și o memorie mai bună.

Cercetări din 2018 (Research in Pharmaceutical Sciences) au constatat că uleiul esențial de oregano reduce răspunsurile depresive în două săptămâni.

Aceste rezultate sugerează că oregano ar putea fi un aliat natural pentru reducerea stresului și pentru îmbunătățirea stării mentale.

Oregano și sistemul imunitar: ce spun studiile

Oregano conține timol și carvacrol, doi antioxidanți puternici care sprijină funcționarea normală a sistemului imunitar.

Un studiu din 2021, publicat în Frontiers in Immunology, a demonstrat că timolul și carvacrolul sporesc rezistența organismului la stresul oxidativ și la atacurile bacteriene.

Astfel, consumul regulat de oregano în alimentație poate contribui la întărirea apărării naturale a organismului.

Proprietăți antimicrobiene și antivirale

Pe lângă efectele anti-stres și antioxidante, oregano are și puternice proprietăți antimicrobiene:

Cercetări din 2015 (Microbial Ecology in Health and Disease) au arătat că uleiul esențial de oregano poate lupta împotriva unor bacterii rezistente.

Un studiu din 2014 (Journal of Applied Microbiology) a evidențiat că uleiul de oregano poate distruge norovirusul, oferind un efect natural dezinfectant.

Notă: Uleiul esențial de oregano nu se consumă direct; poate fi folosit topic sau sub formă de suplimente standardizate, în timp ce extractele de oregano sunt sigure pentru administrare orală.