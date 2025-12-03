Remediu pentru răceală

Vinul fiert ține simptomele de răceală departe. Asta mai ales pentru că e lichid cald și ajută sistemul imunitar, însă și prin prezența ingredientelor folosite de obicei, care au și ele proprietăți benefice.

Mai mult, un studiu mai vechi a constatat că persoanele care beau mai mult de 14 pahare de vin pe săptămână au un risc cu 40% mai mic de a răci decât cei care nu consumă vin roșu.

Este bogat în antioxidanți

Strugurii roșii sunt surse excelente de antioxidanți, dar te-ai fi gândit că poți prelua acești antioxidanți și consumându-i sub formă de must sau vin? Evident, vorbim despre cantități moderate.

Reduce riscul de boli cardiovasculare

Strugurii au în compoziție și resveratrol, care se păstrează în vin și îi dau acestei băuturi proprietăți anti-aging, având în același timp grijă de inima ta și contribuind la buna funcțiune a sistemului circulator. Și chiar există numeroase studii care arată că vinul roșu poate ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare, o cauză cunoscută a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. Întrucât, așa cum am menționat mai sus, vinul roșu are în compoziție antioxidanți, oamenii de știință spun că ajută la creșterea nivelului de colesterol HDL „bun” și la eliminarea colesterolului LDL „rău”.

Ține la distanță radicalii liberi

Mai mult decât atât, vinul conține și polifenoli, care te ajută să înfrunți efectele radicalilor liberi și procianidine, care reduc tensiunea arterială.

Reduce riscul de osteoporoză

Consumat în cantități moderate, vinul roșu diminuează riscul de osteoporoză, afecțiune care poate contribui la creșterea densității minerale osoase. Se crede că acest lucru se datorează resveratrolului, despre care am menționat mai sus, care se găsește din abundență în vinul roșu, care are proprietăți antiinflamatorii și care împiedică pierderea osoasă.

Combate inflamația

Studiile mai vechi arată că scorțișoara din vinul fiert are un efect antiinflamator puternic, reducând umflarea și restabilind funcția normală a țesuturilor. Asta poate să fie benefică în numeroase afecțiuni precum artrita. Antioxidanții din vinul roșu și din cuișoare pot ajuta, de asemenea, la reducerea inflamației.

Îmbunătățește sănătatea intestinală

Oamenii de știință sunt de părere că cuișoarele din vinul fiert ajută la creșterea motilității intestinale, precum și la îmbunătățirea digestiei, dar și a unor simptome neplăcute, precum indigestia, flatulența și constipația.

Poate detoxifica organismul

În vinul fiert este indicat să adaugi tot felul de condimente, precum nucșoara. Despre aceasta oamenii de știință spun că acționează ca un tonic în diferite moduri. De exemplu, nucșoara are beneficii asupra întregului corp. Mai precis, curăță ficatul și rinichii de toate toxinele care pot fi stocate acolo din pricina alcoolului, drogurilor, poluăriii, alimentelor nesănătoase sau toxinelor organice naturale.

Totusși, consumul acestei băuturi trebuie să fie moderat, deoarece în caz contrar, poate avea efecte adverse.

sursa: doc.ro