Ceai pentru durerea de cap

Durerile de cap sunt afecțiunile cele mai întâlnite. Cu toții ne-am confruntat cu durerile de cap în anumite zile, iar atunci ni se pare că totul merge pe dos, suntem fără chef de muncă și această afecțiune, aparent banală, ne dă o stare de disconfort și indispoziție totală.

Pentru a evita medicamentele, care, la un moment dat, dacă sunt folosite frecvent, nici nu își mai fac efectul. De preferat este, conform fitoterapeuților, să recurgem la remedii naturale pe bază de plante medicinale. Acestea nu prezintă contraindicații, nu dau dependență și își fac efectul oricând sunt consumate.

Conform fitoterapeutului Rosemary Gladstar, autoarea mai multor cărți de specialitate, iată o combinație de plante medicinale, din care puteți prepara un ceai foarte eficient pentru calmarea durerilor de cap. Plantele le găsiți fie la farmacii, fie în magazinele cu plante naturiste, fie le puteți culege chiar voi în sezonul de recoltare al acestora și depozita în cămară, pentru a le avea la îndemână.

Rețeta de ceai pentru durerea de cap:

3 părți mușețel;

3 părți roiniță;

1 parte passiflora;

1 parte gura-lupului.

Amestecați plantele și adăugați o lingură din amestecul acestora la o cană de apă fiartă sau la un litru de apă adăugați 30 grame de amestec. Lăsați la infuzat aproximativ 30 minute. Nu fierbeți amestecul, întrucât fierberea le-ar distruge proprietățile curative. Cu cât veți lăsa mai mult la infuzat, cu atât ceaiul va deveni mai concentrat.

Durerile de cap vasculare

Acestea apar, în general, din cauza unei diete pe bază de mâncare rece sau a unei predispoziții a corpului spre aciditate. Alimentele precum înghețata, dulciurile, lichidele reci, alcoolul pot duce la dureri de cap vasculare, conform aceleași surse. Soluția este alcalinizarea dietei.

Iată un amestec de plante alcaline pentru dureri de cap vasculare:

3 părți rădăcină de păpădie;

2 părți rădăcină de brusture;

1 parte ștevie galbenă.

Ceaiul se prepară după aceeași rețetă ca cea de mai sus.