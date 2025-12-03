Caltaboș de casă – Ingrediente

500 g ficat de porc

500 g plămâni de porc

300 g inimă și splină (opțional, dar foarte potrivit)

300 g carne de porc fiartă (de pe cap, ceafă sau pulpă)

2 cepe mari, tocate fin

150 g orez

2-3 linguri ulei

2-3 foi de dafin

piper boabe pentru fierbere

sare după gust

piper măcinat, după preferință

1 linguriță cimbru uscat

1 vârf de linguriță ienibahar măcinat (opțional, dar tradițional)

3-4 căței de usturoi zdrobiți

mațe de porc pentru umplut (bine spălate).

Rețeta caltaboșului de casă – Mod de preparare

Mai întâi pregătești toate ingredientele.

Organele de porc se spală bine și se fierb împreună cu carnea în apă rece cu sare, foi de dafin și câteva boabe de piper. Se îndepărtează spuma ori de câte ori este nevoie pentru o supă limpede.

Fierberea trebuie să fie liniștită și lentă pentru ca ingredientele să își păstreze textura potrivită. După ce sunt gata, se scot pe un platou și se lasă să se răcorească.

Separat, orezul se fierbe pe jumătate, astfel încât să termine gătirea în umplutură. Ceapa se călește încet în ulei până devine ușor aurie și foarte moale.

Cum prepari caltaboș de casă

Organele și carnea se toacă mărunt cu cuțitul sau se dau prin mașina de tocat, după preferină. Se amestecă într-un vas mare cu ceapa călită, orezul scurs, usturoiul zdrobit, sarea, piperul, ienibaharul și cimbrul. Dacă amestecul pare prea dens, se adaugă câteva linguri din zeama în care au fiert organele pentru a obține o compoziție legată și fragedă.

Intestinele se umplu cu grijă, fără să fie forțate. Caltaboșii se leagă la capete și se așază într-o oală cu apă fierbinte, dar nu clocotită. Fierberea se continuă la foc mic aproximativ 30-40 de minute, având grijă să nu plesnească.

sursa: catine.ro