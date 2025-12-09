Organizația arată că pensia minimă de 1.281 de lei – neschimbată de aproape doi ani – înseamnă, în termeni reali, doar 43 de lei pe zi pentru hrană, medicamente, facturi și alte nevoi de bază.

Potrivit datelor prezentate, pragul sărăciei impune cel puțin 63 de lei zilnic, ceea ce arată o diferență semnificativă între veniturile reale ale pensionarilor și costul minim al vieții. În timp ce „coșul minim de consum” pentru un adult a ajuns la 4.322 de lei pe lună, pensia minimă acoperă abia o pătrime din această sumă, subliniază FACIAS.

„Sărăcia nu mai este un risc, ci o sentință pe termen nedeterminat”, transmite fundația, care avertizează că pentru sute de mii de vârstnici deciziile lunare se reduc la alegeri imposibile — între mâncare și medicamente, între lumină și căldură.

Comparativ cu restul Europei, diferențele sunt uriașe. În timp ce în România pensia minimă este de aproximativ 255 de euro, în Bulgaria aceasta depășește 320 de euro, în Polonia 415 euro, iar în țările din vest – Italia, Spania, Franța sau Germania – sprijinul financiar pentru seniori variază între 600 și peste 1.000 de euro lunar.

Astfel, un bunic este obligat să trăiască cu o pensie de 4 ori mai mică decât a unui alt vârstnic din statele europene dezvoltate.

În acest context, FACIAS solicită Guvernului creșterea imediată a pensiei minime, în raport cu inflația și costurile actuale ale vieții, avertizând că orice întârziere riscă să transforme situația într-o adevărată criză socială.