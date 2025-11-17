Un complex impresionant, cu o grădină urbană verticală

Jewel Changi este o construcție spectaculoasă, ridicată pe zece niveluri — cinci deasupra solului și cinci subterane — acoperind aproape 136.000 m². În centrul acestei structuri se întinde o grădină interioară luxuriantă, desfășurată pe mai multe etaje, unde mii de plante și peste o sută de specii de arbori și arbuști recreează o mini-junglă tropicală.

Deasupra vegetației se arcuiește o cupolă toroidală uriașă, alcătuită din peste 9.000 de panouri de sticlă. Lumina naturală inundă interiorul, iar spațiul dă senzația unei sere futuriste, unde natura și tehnologia coexistă într-un echilibru perfect.

Vortexul Ploii – un fenomen vizual și sonor

Perla arhitecturală a complexului este cascada interioară de 40 de metri, cea mai înaltă de acest fel din lume. Apa se prăvălește spectaculos printr-o deschidere circulară aflată în vârful cupolei, creând un flux continuu care poate atinge zeci de mii de litri pe minut. În orele de vârf, instalația pompă până la 23 m³/min pentru a menține efectul dramatic al căderii.

La baza fluxului se află un imens funnel acrilic, o structură transparentă ce absoarbe forța apei, limitează stropirea și reduce zgomotul natural al cascadei. Apa este apoi colectată și recirculată, într-un sistem gândit pentru eficiență și sustenabilitate.

Pentru vizitatori, experiența începe adesea cu sunetul: un vuiet apăsător, ca un tunet permanent, care anunță apropierea de centrul complexului. Priveliștea care urmează este adesea descrisă ca „hipnotizantă”.

Vortexul nu servește doar ca element decorativ: ajută la răcirea naturală a mediului interior, iar o parte din apa folosită provine direct din precipitații, fiind integrată în sistem.

Un spectacol nocturn de lumină și culoare

După lăsarea serii, cascada se transformă într-o scenă multimedia. Proiecții animate, efecte de lumină și muzică ambientală creează un show 360°, extrem de apreciat atât de turiști, cât și de localnici.

Complexul găzduiește peste 300 de magazine și restaurante, zone de relaxare, hoteluri și trasee pietonale care traversează grădina interioară. Pentru mulți călători, Jewel este prima sau ultima amintire din Singapore — și cu siguranță una memorabilă.