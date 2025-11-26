„Lucrurile sunt foarte simple, pe 28 noiembrie, vineri, România va pierde o grămadă de bani. În joc sunt cele 861 de milioane care au fost suspendați în mai, din care probabil că vom recupera undeva la 200-300 de milioane, ceva de genul.

În momentul în care îți bați joc de finanțele țării, în momentul în care prin deciziile tale nu faci altceva decât să pui în pericol atragerea de fonduri din PNRR, asta însemnând pierderi bugetare pentru România, cred că este normal să se găsească vinovații.

Acești bani nu se pierd din senin, se pierd pentru că niște oameni, niște funcționari, în cazul de față niște miniștri sau chiar premierul României nu și-au făcut treaba atunci când trebuia și așa cum trebuia.”, a declarat Toni Neacșu.