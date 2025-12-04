Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, i-a cerut Anei Ciceală, candidată din partea formațiunii SENS, să renunțe la cursa electorală, iar Ciceală ar fi acceptat să facă acest pas.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Realitatea Plus, retragerea acesteia ar urma să fie oficializată mâine, în favoarea lui Ciucu. O astfel de decizie ar putea schimba radical dinamica alegerilor pentru fotoliul de primar general.

Mișcarea care ar putea da peste cap cursa electorală

Conform celui mai recent sondaj, desfășurat de Curs, arată un echilibru extrem de fragil între principalii competitori. Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, conduce în acest moment cu 26% din intențiile de vot și ar câștiga alegerile dacă acestea s-ar desfășura acum. Pe locul al doilea se află candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 23%, urmat la o diferență foarte mică de Cătălin Drulă, cu 22%. Ana Maria Ciceală, candidatul SENS, figurează în același sondaj cu o preferință a alegătorilor de 7%.

Calculul politic din spatele acestei posibile retrageri este simplu din punct de vedere aritmetic. Dacă cei 7% dintre alegătorii Anei Ciceală s-ar orienta majoritar către Ciprian Ciucu, acesta ar ajunge la aproximativ 30% din intențiile de vot, procent care i-ar garanta victoria în fața lui Daniel Băluță, în condițiile unui singur tur de scrutin.

Totuși, acest scenariu rămâne unul teoretic. Specialiștii atrag atenția că preferințele alegătorilor pot fluctua semnificativ, iar transferul de voturi nu este niciodată complet și automat. Nu există nicio certitudine că toți cei 7% ar urma să îl voteze pe candidatul PNL, chiar și în cazul unei retrageri oficiale anunțate de Ana Ciceală.

În acest context, posibila retragere nu reprezintă doar o simplă decizie politică, ci o mișcare strategică ce poate redesena complet harta electorală a Bucureștiului. Dacă Ana Ciceală se va retrage în favoarea lui Ciucu, bătălia pentru Primăria Capitalei va intra într-o nouă etapă, una în care calculele politice devin decisive, iar fiecare procent poate înclina balanța finală.

