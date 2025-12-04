Anca Alexandrescu: Dacă eu voi câștiga Bucureștiul, a doua zi se rupe coaliția și pică și Bolojan. Deci sunt niște consecințe inevitabile. Toți ceilalți contracandidați s-au bazat pe cineva.

Iată, acum domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct cu președintele Nicușor Dan. Domnul Ciucu este, iată, susținut de domnul Bolojan, de domnul Orban, de Vlad Gheorghe, de Dragoș Pâslaru, de așa. Domnul Băluță, la fel, are tot felul de proptele. Cine? Ciolacu, chiar și domnul Nicușor Dan nu îl place pe domnul Băluță. Domnul Teodorovici, domnul Ponta, îl susțin tot pe domnul Băluță.

Apropo, astăzi au mai căzut măștile a doi suveraniști: domnul Teodorovici și domnul Ponta, că n-am înțeles domnul Băluță...

Oamenii s-au săturat de aceste partide care s-au perindat la guvernare timp de 35 de ani, sub diverse forme, și vor altceva. Sunt foarte mulți care votează. Sunt foarte mulți care votează împotriva sistemului.

Sunt oameni care înțeleg că o schimbare la primărie poate determina schimbarea în întreaga țară. Bucureștiul poate să fie un punct de plecare pentru că știi că întotdeauna votul de la București a dat semnalul în întreaga țară.

Moderator: Și mai departe ce se va întâmpla?

Anca Alexandrescu: Păi, teoretic ar trebui să fie alegere anticipate, dar mi-e greu să cred că președintele va dizolva Parlamentul. Eu dacă mă întreb, acum ies din haina de candidat, eu nu cred că Nicușor Dan va termina mandatul.