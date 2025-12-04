Ireal! Baluță acuză fără probe că Ciucu ar avea blat cu Anca Alexandrescu

Ireal! Baluță acuză fără probe că Ciucu ar avea blat cu Anca Alexandrescu / Colaj foto
Acuzații de-a dreptul halucinante din partea lui Daniel Băluță la adresa Ancăi Alexandrescu! Candidatul PSD la Primăria Capitalei îl atacă dur pe contracandidatul său Ciprian Ciucu și îl acuză că ar avea un blat cu reprezentanta suveraniștilor. 

Fără să vină cu vreo dovadă clară, Daniel Băluță a transmis că între Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu ar fi existat o înțelegere, încheiată înaintea campaniei electorale.

Actualul edil al Sectorului 4 spune că acest aspect este evident din interacțiunile celor doi și că Ciucu vrea să câștige cu orice preț fotoliul de primar.

Aspectele pe care le ignoră Daniel Băluță sunt însă evidente. Anca Alexandrescu a lansat numeroase critici la adresa lui Ciprian Ciucu și chiar a dezvăluit de mai multe ori în această campanie situațiile dezastruoase din Sectorul 6, condus de liberalul lui Bolojan. 