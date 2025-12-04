Fără să vină cu vreo dovadă clară, Daniel Băluță a transmis că între Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu ar fi existat o înțelegere, încheiată înaintea campaniei electorale.

Actualul edil al Sectorului 4 spune că acest aspect este evident din interacțiunile celor doi și că Ciucu vrea să câștige cu orice preț fotoliul de primar.

Aspectele pe care le ignoră Daniel Băluță sunt însă evidente. Anca Alexandrescu a lansat numeroase critici la adresa lui Ciprian Ciucu și chiar a dezvăluit de mai multe ori în această campanie situațiile dezastruoase din Sectorul 6, condus de liberalul lui Bolojan.