În cadrul programului actual de achiziții, platformele turcești sunt cele mai puternice candidate pentru a satisface nevoia Marinei Române de corvete de generație următoare, notează presa turcă.

Astfel, Marina Română are un program activ de achiziții pentru achiziționarea a încă trei corvete.

Ca parte a acordului de achiziții, România a achiziționat corveta TCG AKHİSAR, construită pentru Marina Turcă, la prețul de 223 de milioane de dolari.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă.



