Română ar putea achiziționa alte corvete militare din Turcia

Română ar putea achiziționa alte corvete militare din Turcia
Română ar putea achiziționa alte corvete militare din Turcia

În cadrul programului actual de achiziții, platformele turcești sunt cele mai puternice candidate pentru a satisface nevoia Marinei Române de corvete de generație următoare, notează presa turcă.

Astfel, Marina Română are un program activ de achiziții pentru achiziționarea a încă trei corvete.

Ca parte a acordului de achiziții, România a achiziționat corveta TCG AKHİSAR, construită pentru Marina Turcă, la prețul de 223 de milioane de dolari.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă.