Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră este oprită pe DN 17 Vatra Dornei-Bistrița, în localitatea Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, după ce s-a produs un accident rutier între două autoturisme, în urma căruia două persoane au fost declarate decedate, iar o a treia persoană a suferit leziuni grave, fiind inconștientă și evaluată medical.

La nivel național nu sunt semnalate precipitații, traficul rutier se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, vizibilitatea fiind bună.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, nu sunt semnalate precipitații, carosabilul este uscat, valorile de trafic fiind reduse.

Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs!

Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei!