Pentru a combate numărul mic de turiști, marile hoteluri au aplicat reduceri de ultim moment iar antreprenorii cu unități de cazare mai mici s-au arătat dispuși să negocieze tarifele.

Potrivit acestora, scăderea puterii de cumpărare a românilor afectează grav afacerile din zonă.

„Vine Crăciunul, vine şi zăpada și eu tot nu mi-am găsit oaspeţi de Crăciun. Prin urmare, vă rog să îmi spuneți cât vă permiteți să plătiţi pentru 3 sau 4 nopţi,” a scris proprietarul unei pensiuni într-o postare online.

Totuși, unii antreprenori sunt de părere că lipsa banilor nu este singura cauză pentru numărul mic de turiști. Patronul unui hotel a declarat că oamenii preferă să meargă în vacanțe în afara țării.

„Cu preţurile la curent pe care le plătim noi, aici, nu putem face față concurenţei din Bulgaria, Ungaria, sau alte ţări”, a spus acesta.

