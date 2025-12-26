Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta al Județului Tulcea, mesajul RO-ALERT a fost emis în noaptea de 25 spre 26 decembrie, în jurul orei 1.25, fiind vizată zona de nord a județului, unde au fost semnalate noi atacuri cu drone la granița cu România.

„Nu au fost înregistrate apeluri care să anunțe căderi de obiecte din spațiul aerian ori alte situații de urgență. A fost doar un apel din apropierea municipiului Tulcea, prin care s-au cerut informații suplimentare despre sunetele provocate de explozii”, au transmis reprezentanții ISU Delta, cu privire la situațiile semnalate în urma mesajului RO-ALERT, scrie Ziarul Amprenta.