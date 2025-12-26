„Cu profundă tristețe, conducerea și colectivul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași anunță trecerea în neființă a Profesorului Universitar Doctor Alexandru Grigore Dimitriu.

Distins medic primar pediatru și medic primar în cardiologie pediatrică, Domnul Profesor a făcut parte timp de mulți ani din comunitatea medicală, îndeplinind cu profesionalism și devotament funcția de șef de clinică. Prin activitatea sa remarcabilă, a contribuit semnificativ la dezvoltarea pediatriei și la formarea a numeroase generații de medici.

„Îi aducem un pios omagiu și ne exprimăm profunda recunoștință pentru întreaga sa activitate profesională și umană. Conducerea spitalului și întreg colectivul transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, au transmis reprezentanții spitalului.

Mulți dintre medicii tineri din Iași și din județele apropiate, inclusiv Botoșani, Suceava și Vaslui, au fost formați sub îndrumarea sa.

Momentan, nu au fost anunțate detalii privind programul de comemorare sau locul unde va fi depus trupul neînsuflețit. Autoritățile medicale și universitare din Iași au transmis mesaje de condoleanțe și recunoștință pentru activitatea profesorului Dimitriu.