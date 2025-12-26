Un curier din China a trecut prin momente cumplite după ce vehiculul electric pe care îl folosea pentru livrări a izbucnit în flăcări chiar în timp ce se deplasa. Bărbatul a suferit arsuri extrem de severe, iar medicii au anunțat că aproximativ 90% din suprafața corpului i-a fost afectată. El se află în prezent internat în spital, în stare critică.

In China, a courier's electric bicycle caught fire while he was riding



The man suffered burns on 90% of his body and is currently in the hospital.



The likely cause of the incident was a faulty battery.



According to media reports, the electric bicycle was purchased just five… pic.twitter.com/vJ09h0aoJS — NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2025

Primele indicii arată spre o defecțiune a bateriei

Investigațiile preliminare sugerează că sursa tragediei ar fi fost bateria bicicletei electrice, care ar fi cedat brusc și ar fi provocat incendiul. Astfel de defecțiuni sunt rare, dar pot deveni devastatoare atunci când apar, mai ales în cazul vehiculelor folosite intens pentru livrări rapide.

Vehiculul fusese cumpărat recent

Presa locală relatează că bicicleta electrică fusese achiziționată cu doar cinci zile înainte de incident. Informația aduce din nou în atenția opiniei publice calitatea produselor de acest gen, produse pe bandă rulantă în China și la eventuale probleme de fabricație care ar fi putut contribui la producerea incendiului.

Escrocheria cu coletul face ravagii în prag de sărbători. Cum ajung vecinii pioni în jocul escrocilor