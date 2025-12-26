În cartierul Poarta 6 din Constanța, atmosfera specifică sărbătorilor a fost înlocuită de panică și indignare, după ce un grup de adolescenți a provocat distrugeri într-un bloc de locuințe. În locul colindelor și al tradițiilor de sezon, locatarii s-au trezit cu ușile lovite și cu ornamentele de Crăciun rupte, în urma unui incident petrecut chiar înainte de Ajun.

Oamenii de pe Aleea Lirei povestesc că tinerii, cu vârste între 13 și 17 ani, au intrat în scara blocului sub pretextul colindatului. La scurt timp însă, vizita lor s-a transformat într-un episod violent, după ce nu ar fi fost primiți sau nu ar fi primit răsplata pe care o așteptau.

De la colind la distrugeri în câteva minute

Martorii spun că, după ce au fost refuzați, băieții au început să alerge pe scări, să țipe și să lovească tot ce le ieșea în cale. Zgomotul puternic a fost urmat de lovituri repetate în ușile apartamentelor de la fiecare etaj, provocând teamă în rândul locatarilor care nu înțelegeau ce se întâmplă.

Pe lângă lovituri, tinerii au smuls și au aruncat la pământ decorațiunile de Crăciun agățate pe uși, lăsând în urmă ornamente rupte și uși zgâriate sau îndoite. Pentru mulți dintre locatari, momentul care trebuia să fie unul liniștit și plin de tradiție s-a transformat într-o seară de nervi și dezamăgire.

Locatarii au reacționat după ce au văzut imaginile camerelor de supraveghere

Speriați de bubuiturile care au răsunat în toată scara, oamenii au verificat înregistrările camerelor de supraveghere. Filmările îi surprind clar pe adolescenții care au provocat distrugerile, iar locatarii au decis să publice imaginile pe rețelele de socializare pentru a-i avertiza pe cei din zonă.

Mesajul lor este unul simplu: în perioada colindatului, trebuie acordată atenție persoanelor care sunt lăsate să intre în scările de bloc, pentru a evita situații similare.

