Ce trebuie să știi ca să alegi cardul de credit potrivit

Ca să ajungi să faci alegerea potrivită pentru tine, este necesar să ai în vedere mai multe lucruri ce pot facilita acest proces. Cardul de credit este acel instrument financiar menit să te ajute în situații-cheie și să îți ofere condiții avantajoase de utilizare. De aceea, când te îndrepți asupra acestui serviciu, este bine să cunoști condițiile financiare asociate.

Spre exemplu, ce dobândă ți se aplică în cazul sumelor neplătite la timp, care este perioada de grație, limitele disponibile și comisioanele ascunse. Un card poate părea avantajos la prima vedere, însă detaliile contractuale ajung să facă diferența între condițiile care sunt cu adevărat de ajutor pentru client. De altfel, este bine să urmărești și alte facilități, cum ar fi asigurările de călătorie, acces în lounge-uri sau cursuri de schimb avantajoase. Iar înainte să semnezi contractul, întreabă-te cât de des vei utiliza cardul, în ce situații și care sunt beneficiile care sunt cu adevărat relevante pentru stilul tău de viață.

De ce e important să îți cunoști prioritățile și obiectivele financiare

Un alt aspect important pe care să-l ai în vedere este stabilirea exactă a obiectivului financiar pe care îl ai. În funcție de acest lucru, te poți orienta către un card de cumpărături sau un card de nevoi personale. Fiecare vine cu avantajele și condițiile sale, de aceea este bine să ceri toate aceste informații de la consultantul băncii. Este important să știi că poți avea beneficii majore, dacă îl utilizezi conform regulilor instituției, respectiv costuri și taxă de administrare 0.

Ce responsabilități financiare ai la accesarea unui card de credit

Achitarea ratei lunare la data stabilită este un aspect major pe care e bine să-l respecți încă de la început. În acest fel, poți evita aplicarea dobânzii. Utilizatorul are și misiunea să-și monitorizeze constant limitele cardului. Depășirea acestora poate atrage costuri suplimentare. De altfel, retragerile de numerar pot percepe un anumit comision.

Ca să eviți aceste situații, este de preferat să folosești aplicația mobilă a băncii și să activezi notificările în timp real, astfel încât să ai permanent control asupra cheltuielilor. Nu uita nici de protejarea datelor personale, o altă responsabilitate care îi revine utilizatorului. Cardul de credit îți pune la dispoziție o resursă valoroasă. Tocmai de aceea, este bine să îl folosești în medii sigure și să eviți utilizarea lui pe site-uri care nu sunt de încredere, recomandă The Economics Times.