„Guvernul este mitoman sau îi desconsideră atât de mult pe români încât își permite orice?”, se întreabă Cîțu, făcând o comparație între promisiunile oficiale și prevederile apărute ulterior în ordonanța „trenuleț”, adoptată la doar câteva ore după declarațiile publice ale Executivului.

„Guvernul României: nu mai cresc taxele în 2026. VS. Ordonanță ‘trenuleț’, câteva ore mai târziu (!!!): ‘Impozit pe venit: Se propune MAJORAREA cotei de impozit de la 10% la 16% aplicată asupra venitului brut …’”

Cîțu avertizează că efectele reale vor fi resimțite de populație, indiferent de mesajele liniștitoare transmise de guvernanți.

„Din păcate, românii vor simți efectele deciziilor guvernului, nu ale declarațiilor publice. Urmează încă un an de sărăcire, prin creșterea taxelor, a prețurilor și a dobânzilor.”

Fostul premier susține că România se află într-o tranziție accelerată către politici economice intervenționiste.

„2026 este al cincilea an consecutiv de tranziție spre intervenționism/socialism, începută în 2022.”

El mai afirmă că majorările de taxe nu sunt o surpriză, ci rezultatul unor decizii luate deja în lunile anterioare.

„Acesta este cel mai recent exemplu, dar toată lumea știe că există o grămadă de taxe care cresc de la 1 ianuarie 2026, aprobate de acest guvern în lunile anterioare,” mai argumentează Cîțu.