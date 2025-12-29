Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, evenimentul s-a petrecut în seara zilei de 28 decembrie, în jurul orei 20:00, pe raza localității Urzicuța. Polițiștii aflați în patrulare au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă șoferul a refuzat să se conformeze și a mărit viteza de deplasare.

Ce au transmis oamenii legii?

Echipajul de poliție a pornit imediat în urmărirea autovehiculului, folosind semnalele acustice și luminoase. La scurt timp, conducătorul auto a recurs la un gest extrem: a sărit din mașina aflată în mers și a fugit într-o curte din apropiere, unde s-a ascuns într-un grajd de animale.

Polițiștii au continuat căutările și l-au găsit rapid, ascuns în adăpostul respectiv. Tânărul a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru verificări.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că acesta este din municipiul Băilești și nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Ca urmare a faptelor sale, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul IPJ Dolj.

Autoritățile continuă cercetările, iar tânărul este cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis, infracțiune prevăzută și pedepsită de Codul Penal.