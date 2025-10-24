Mii de cocori găsiți morți lângă Berlin. Gripa aviară face ravagii în întreaga Europă. Cât de pregătită este România?

Echipele încearcă să recupereze trupurile, pentru a limita riscul de contaminare
Echipele încearcă să recupereze trupurile, pentru a limita riscul de contaminare

Imagini sinistre surprinse într-o fermă aflată la doar 30 de kilometri de Berlin. Aproximativ 2.000 de cocori au murit din cauza gripei aviare, transmisă de virusul H5N, extrem de contagios, care se răspândește rapid atât în Germania, cât și în alte țări europene.

Gripa aviară îi afectează în special pe cocorii care au făcut o escală în zona lacurilor din apropierea Berlinului, înainte de a-și continua migrația spre regiunile calde. Specialiștii germani au descoperit că virusul H5N s-a extins deja din zona Berlinului către alte regiuni și către fermele intensive de păsări.

De aproape o săptămână, boala face ravagii în Germania. Într-o fermă au fost sacrificate preventiv 15.000 de păsări.

 

 

Potrivit datelor oficiale, în intervalul 1 - 13 octobrie, la nivel european au fost raportate 15 focare de gripă aviară la păsări domestice în mai multe state UE, 18 cazuri la păsări sălbatice.