Gripa aviară îi afectează în special pe cocorii care au făcut o escală în zona lacurilor din apropierea Berlinului, înainte de a-și continua migrația spre regiunile calde. Specialiștii germani au descoperit că virusul H5N s-a extins deja din zona Berlinului către alte regiuni și către fermele intensive de păsări.

De aproape o săptămână, boala face ravagii în Germania. Într-o fermă au fost sacrificate preventiv 15.000 de păsări.

Over 1,000 dead cranes were found in Linum, Germany, amid a suspected H5N1 bird flu outbreak affecting multiple bird species pic.twitter.com/uKcLw2eotS — Reuters (@Reuters) October 23, 2025

Potrivit datelor oficiale, în intervalul 1 - 13 octobrie, la nivel european au fost raportate 15 focare de gripă aviară la păsări domestice în mai multe state UE, 18 cazuri la păsări sălbatice.