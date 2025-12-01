Sisteme meteo puternice și distincte au generat ploi abundente timp de mai multe zile în Sri Lanka, în regiuni extinse din insula indoneziană Sumatra, precum și în sudul Thailandei și nordul Malaeziei. Precipitațiile record au transformat numeroase așezări în zone greu accesibile.

Intervenții de urgență în Indonezia

Președintele indonezian Prabowo Subianto s-a deplasat luni în Sumatra de Nord pentru a evalua situația la fața locului. El a transmis că speră ca fenomenul extrem să fi atins deja punctul culminant și a subliniat că prioritatea guvernului este distribuirea urgentă de ajutoare, în special către comunitățile izolate.

Autoritățile indoneziene se confruntă cu presiuni crescânde pentru declararea unei stări de urgență naționale, în condițiile în care inundațiile și alunecările de teren au provocat cel puțin 442 de decese, iar sute de persoane sunt încă dispărute. În prezent, Jakarta nu a solicitat sprijin internațional.

Pentru a sprijini operațiunile de salvare, guvernul a mobilizat trei nave de război încărcate cu provizii și două nave-spital, direcționate către zonele în care infrastructura rutieră a cedat și accesul terestru este aproape imposibil.

Este cel mai grav dezastru natural suferit de Indonezia de la cutremurul și tsunamiul din 2018 din Sulawesi, care au ucis peste 2.000 de persoane.

Sri Lanka cere ajutorul comunității internaționale

În Sri Lanka, bilanțul tragediei a ajuns la cel puțin 340 de morți, iar numărul persoanelor dispărute continuă să crească. Autoritățile au solicitat sprijin internațional pentru a face față efectelor ciclonului Ditwah, care a provocat inundații extinse și numeroase alunecări de teren.

Elicopterele armatei au fost trimise în zonele greu accesibile pentru a evacua persoanele blocate și a distribui hrană. O aeronavă militară s-a prăbușit însă duminică seară, la nord de Colombo, complicând și mai mult operațiunile de salvare.

În capitală, nivelul apelor a atins punctul maxim în cursul nopții, dar, odată cu oprirea ploilor, autoritățile speră că situația va începe să se stabilizeze. Unele afaceri și instituții au început deja să se redeschidă.

Președintele Anura Kumara Dissanayake a instituit starea de urgență și a promis reconstrucția regiunilor distruse, descriind actuala criză drept „cel mai dificil dezastru natural din istoria țării”. Daunele raportate sunt cele mai severe de la tsunamiul din 2004, când Sri Lanka a pierdut aproximativ 31.000 de oameni și peste un milion au rămas fără adăpost.

Muson, furtuni tropicale și efectele schimbărilor climatice

Mai multe state asiatice se află în plin sezon al musonului, care aduce anual ploi torențiale și riscuri crescute de alunecări de teren. În acest an însă, inundațiile din Indonezia, Thailanda și Malaezia au fost agravate de trecerea unei furtuni tropicale rare, ce a generat precipitații excesive în special în Sumatra.

Experții climatologi avertizează că fenomenele extreme sunt intensificate de încălzirea globală. O atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate, ceea ce duce la ploi torențiale mult mai violente și mai frecvente decât în trecut.