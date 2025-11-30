Autoritățile din orașul Sandanski, aflat în apropiere de granița cu Grecia, au declarat stare de urgenţă și au emis o alertă Cod roşu de ploi torențiale. În doar câteva zeci de minute, străzile au fost complet inundate.

Probleme grave sunt și în Blagoevgrad după ce râurile s-au revărsat. Circulaţia a fost închisă pe mai multe drumuri, iar unele zone au fost afectate de alunecări de teren. Pompierii bulgari au intervenit în zeci de locuinţe inundate.

Meteorologii au anunțat precipitaţii de 65 de litri pe metrul pătrat și susțin că ploile nu se vor opri nici în următoarele zile.