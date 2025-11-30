Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat Hotărârea nr. 32 pe 30 noiembrie 2025, prin care se dispun măsuri urgente destinate sprijinirii populației afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița.

Situația critică a fost generată de o combinație de factori: scăderea semnificativă a nivelului apei în acumularea Paltinu, din cauza pregătirilor pentru lucrări hidrotehnice, și turbiditatea ridicată a apei, cauzată de fenomenele hidrologice severe. Aceste condiții au dus la întreruperea alimentării cu apă potabilă în 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița, afectând un total de peste 107.000 de locuitori.

Apă de la rezerva de stat

CNSU a aprobat distribuirea unor cantități de apă potabilă din rezervele de stat.

Transportul apei este asigurat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Livrarea apei potabile către localitățile afectate urmează să aibă loc chiar în această seară, ANRSPS începând deja încărcarea mijloacelor de transport.

În acest context, IGSU a dispus măsuri specifice pentru gestionarea crizei

Dislocarea capabilităților de transport apă potabilă către județele vizate.

Asigurarea prioritară a apei potabile pentru unitățile sanitare din cele 14 localități afectate.

Realizarea manevrei de forțe și mijloace pentru a asigura populației acces la apă menajeră, inclusiv suplimentarea capacității operatorului economic de distribuție cu mijloace specifice IGSU.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și IGSU rămân mobilizate pentru a sprijini comunitățile și a monitoriza evoluția situației.