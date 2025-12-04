Decizia ICCJ, nr. 3.562 din 19 iunie 2025, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 1118/4.XII.2025, ar putea genera un val de acțiuni în instanță intentate de crescătorii de animale afectați de pesta porcină africană și de alte epidemii, care s-au trezit cu animalele omorâte, dar fără un leu despăgubire.

Ce a decis Înalta Curte

În urma recursului formulat de o societate comercială de creștere a suinelor, L. SRL, Înalta Curte a admis recursul împotriva unei sentințe a Curții de Apel Pitești, a casat sentința și, în rejudecare, a anulat art. 4 alin. (4) și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009, actul care stabilea metodologia de plată a despăgubirilor pentru animalele tăiate sau ucise în focare de boală.

Textele anulate erau exact cele care spuneau că nu beneficiază de despăgubiri proprietarii de animale dacă:

au fost sancționați contravențional în baza HG 1214/2009;

nu au anunțat la timp medicul veterinar;

nu au respectat normele de igienă și biosecuritate;

au introdus animale fără documente sanitar-veterinare;

au adus animale din exploatații aflate în programe de combatere a unor boli;

„au încălcat legislația în vigoare”, potrivit constatărilor autorităților.

Înalta Curte spune, în esență, că această „trișare” la nivel normativ nu este permisă.

De ce este hotărârea atât de importantă

Judecătorii au stabilit că HG 1214/2009 este legislație secundară și trebuie să se supună Legii și Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind activitatea sanitar-veterinară. Mai mult, prin acele articole, Guvernul nu doar a „detaliat” condițiile de acordare a despăgubirilor, ci a introdus veritabile excepții, care „lasă fără conținut” dreptul la despăgubire recunoscut de lege.

Înalta Curte reține că Hotărârea de guvern „nu poate cuprinde reglementări primare ale raporturilor juridice” și nu poate, sub pretextul de a stabili condițiile și modalitățile de acordare a despăgubirilor, „să introducă ipoteze ce lipsesc de însuși dreptul la despăgubiri pe beneficiarii prevăzuți de lege”.

Judecătorii invocă explicit principiul ierarhiei actelor normative și Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă.

Caz concret: fermă de porci lovită de pesta porcină africană

Procesul a pornit de la o fermă de porci din județul Hunedoara, deținută de L. SRL. În 2021, la exploatație a fost confirmat un focar de pestă porcină africană, iar prin decizia prefectului s-a dispus ucidere în masă a întregului efectiv de suine.

Proprietarul nu doar că a rămas fără animale, dar a și fost sancționat contravențional de DSVSA în baza HG 1214/2009, iar, în baza acelor articole acum anulate, i s-a refuzat plata despăgubirilor.

În loc să atace doar procesul-verbal de contravenție, societatea a mers mai departe și a lovit direct în normele care stăteau la baza refuzului: a cerut anularea articolelor din HG 1214/2009 care permiteau statului să spună: „ai greșit, nu-ți mai plătim nimic”.

Curtea de Apel i-a respins acțiunea, dar Înalta Curte i-a dat dreptate: Guvernul a mers prea departe.

Judecătorii: Guvernul a încălcat legea și Constituția

Instanța supremă arată că dreptul la despăgubiri pentru animalele ucise în focare de boală este reglementat de art. 26 din O.G. nr. 42/2004. Mai mult, această ordonanță enumeră clar categoriile de beneficiari și stabilește principiul despăgubirii. Totodată, Înalta Curte spune că nu prevede nicăieri că despăgubirile pot fi refuzate în caz de contravenții sau nerespectarea unor proceduri administrative.

„Dispozițiile art. 4 alin. (4) și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 stabilesc, pentru prima dată, cazurile de excludere de la despăgubiri, deși astfel de prevederi lipsesc din actul normativ cu forță juridică superioară”.

Înalta Curte constată că astfel a fost afectat dreptul substanțial al proprietarilor de animale și că HG 1214/2009 a fost emisă cu încălcarea: art. 108 din Constituție (care limitează rolul hotărârilor de guvern la punerea în executare a legii), a art. 3 și art. 4 alin. (3) din Legea 24/2000 (care impun respectarea ierarhiei normative).

