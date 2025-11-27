În Bârla, județul Argeș, începutul iernii schimbă radical planurile oierilor. Costurile pentru furaje au crescut, iar fiecare sac de boabe cântărește acum dublu în bugetul fermelor. Emil Bădescu, care are câteva sute de oi, spune că prețurile la cereale au urcat vizibil.

"Un pic complicat pentru ca am undeva la 7 hectare de lucerna, acum cu problema la preturile la porumb, a crescut fata de anul trecut cu 20 de bani la kilogram, anul trecut am luat undeva la 1 leu si 10 bani acum 1 leu si 30 de bani."



Seceta a lovit în plin terenurile, iar pierderile sunt greu de recuperat.



"Noi producem o gramada, anul asta dupa 4 hectare de porumb semanat nu am recoltat nimic."



Cu stocurile pe terminate, porțiile pentru oi se reduc la jumătate, în timp ce mieii primesc tot ce au nevoie pentru a rezista.



"Mieii ii dam cat pot sa manance, la oi le facem o ratie, cred ca anul asta sa mai umblam la ea. nu mai mananca 1 kilogram mananca 500 de grame."



Mai grav e că sunt fermieri care deja se gândesc să ducă animalele la abator, pentru că nu mai au ce le da de mâncare.