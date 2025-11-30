Haos în Prahova. Se cere stare de urgență, după ce zeci de mii de oameni nu au de zile întregi apă potabilă. Atac dur la ministra rezist: ”La Mediu se rezolvă doar pe hârtie”
Stare de urgență la nivelul județelor Dâmbovița și Prahova, după ce în 12 localități din Prahova mii de familii au rămas fără apă potabilă de câteva zile. Spitalul din Câmpina nu mai face internări din cauza crizei apei. Dacă situația se va menține, autoritățile iau în calcul chiar închiderea școlilor și a grădinițelor. Decizia de oprire a apei a venit din cauza nivelului scăzut al apei din Barajul Paltinu ca urmare a unor lucrări hidrotehnice şi a cantităţii mari de aluviuni acumulate. Primarul din Câmpina face apel la Ministrul Mediului să vină în zonă și să rezolve problema.
”Din nefericire, concluzia la care specialiștii au ajuns nu este îmbucurătoare. Dânșii estimează că alimentarea cu apă se poate relua la aproximativ 70 de ore, după ce stă ploaia”, a declarat Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova.
”Municipiul nostru se confruntă cu o sistare totală a alimentării cu apă, o situație fără prcedent pentru Câmpina, care afectează familii, spitale, școli.
O invit public pe doamna ministru al Mediului, Diana Buzoianu, să vină la Câmpina și să le explice dânsa cetățenilor de ce ne aflăm în această situație și soluțiile clare de remediere. Să vadă realitatea nu din rapoarte frumos redactate, ci aici printre oamenii care trăiesc această criză pe propria piele”, a spus primarul din Câmpina.
Autoritățile au montat containere cu apă potabilă în localitățile afectate.