Criza apei potabile afectează și activitatea Spitalului Municipal Câmpina. Directorul medical a declarat că nu se mai fac internări din cauza faptului că nu se mai poate face sterilizarea la nivelul unității medicale. În prezent, sunt internați 80 de pacienți, iar spitalul va lua doar urgențele majore.

”Din nefericire, concluzia la care specialiștii au ajuns nu este îmbucurătoare. Dânșii estimează că alimentarea cu apă se poate relua la aproximativ 70 de ore, după ce stă ploaia”, a declarat Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova.

”Municipiul nostru se confruntă cu o sistare totală a alimentării cu apă, o situație fără prcedent pentru Câmpina, care afectează familii, spitale, școli.

O invit public pe doamna ministru al Mediului, Diana Buzoianu, să vină la Câmpina și să le explice dânsa cetățenilor de ce ne aflăm în această situație și soluțiile clare de remediere. Să vadă realitatea nu din rapoarte frumos redactate, ci aici printre oamenii care trăiesc această criză pe propria piele”, a spus primarul din Câmpina.

Autoritățile au montat containere cu apă potabilă în localitățile afectate.