Președintele Lee și-a exprimat speranța ca, în continuare, companiile sud-coreene să joace un rol important în acest sens, a declarat purtătorul de cuvânt al Președinției de la Seul, Kim Nam-joon, într-un comunicat scris, transmite agenția de presă Yonhap.

Lee a cerut, de asemenea, ca România să mențină interesul pentru implicarea companiilor coreene în viitoare proiecte nucleare.



La rândul său, Dan a lăudat puterea tehnologică și fiabilitatea industriei de apărare sud-coreene și și-a exprimat speranța că cele două țări vor colabora pentru a consolida în continuare cooperarea în domeniul apărării.

De Ziua Națională, ministrul interimar al Apărării a avut o întrevedere ministrul omolog de peste Prut. Ce au discutat cei doi oficiali



Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să continue explorarea unor posibilități de cooperare în dezvoltarea porturilor și infrastructurii, precum și în domeniul schimburilor culturale și al relațiilor interumane.



Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a vorbit joi pentru prima dată la telefon cu președintele român, Nicușor Dan. Cei doi președinți au discutat despre modalități de a stimula cooperarea în industria de apărare, energia nucleară și alte domenii, a anunțat biroul lui Lee.

Controversă uriașă legată de veteranul de 107 ani decorat de Nicușor Dan. Suspiciuni că ar fi participat la masacrul din Transnistria