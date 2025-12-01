Într-o postare pe rețelele de socializare, șeful statului a explicat că decorarea colonelului în rezervă a fost „un gest de recunoaștere pentru serviciile militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului”, dar și „un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”.

La scurt timp, pe rețelele de socializare au apărut o serie de comentarii critice la adresa deciziei, cel mai dur venind din partea fostului șef al Cancelariei prezidențiale în vremea lui Traian Băsescu, profesor universitar Cătălin Avramescu. Acesta a invocat o serie de elemente istorice care sugerează un trecut sumbru în spatele fostului militar, iar decizia lui Nicușor Dan este, astfel, un „scandalos și iresponsabil gest”.

„Îi sugerez Președintelui să îi concedieze imediat pe consilierii care i-au pus pe birou decretul de decorare și să își ceară scuze românilor și tuturor oamenilor decenți”, a scris Avramescu pe Facebook.

Acesta susține că veteranul decorat nu ar fi luptat pentru libertate și democrație, ci a făcut parte din armata română în perioada dictaturilor regale, legionare și antonesciene, sub uniforma căreia ar fi comis atrocități.