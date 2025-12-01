Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat asupra situației de securitate din regiune, marcată de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Au fost analizate consecințele directe asupra României și Republicii Moldova, dar și modul în care cooperarea bilaterală în domeniul apărării poate fi consolidată. Totodată, au fost abordate teme legate de sprijinul internațional acordat Chișinăului prin mecanismele NATO și ale Uniunii Europene.

Radu Miruțǎ a salutat adoptarea în Parlamentul Republicii Moldova a Strategiei Militare 2025-2035, subliniind că și România se află într-un proces similar, odată cu adoptarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării. În perioada următoare, Bucureștiul va elabora documentele subsecvente prevăzute de lege, menite să ofere coerență politicilor de securitate.

Ministrul român a reiterat disponibilitatea țării noastre de a continua asistența și sprijinul necesar pentru Republica Moldova, atât în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, cât și în procesul de dezvoltare și modernizare a Armatei Naționale.

La finalul întrevederii, cei doi miniștri au subliniat dorința de a continua dialogul politico-militar și de a valorifica potențialul formatelor bilaterale și regionale de cooperare. Obiectivul comun rămâne identificarea mecanismelor prin care Republica Moldova își poate moderniza armata și își poate consolida poziția în arhitectura de securitate europeană.

